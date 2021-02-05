Volkswagen Group в 2020 году выпустила в России более 180 тысяч автомобилей

На производственных площадках компании «Фольксваген Груп Рус» в 2020 году было произведено 182,2 тыс. автомобилей, что на 15% ниже показателя рекордного 2019 года. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Фольксваген Груп Рус», на заводе компании в Калуге в прошлом году было выпущено 124 тыс. автомобилей (-17%), на производственной площадке в Нижнем Новгороде – 58,2 тыс. машин (-9%).

Стоит отметить, что весной 2020 года калужский завод «Фольксваген Груп Рус» начал производство лифтбека Skoda Rapid второго поколения, а также нового Volkswagen Polo, который представлен теперь в кузове «лифтбек». Также на этом предприятии, напомним, выпускается кроссовер Volkswagen Tiguan. Кроме того, в октябре на производственной площадке в Нижнем Новгороде стартовало производство лифтбека Skoda Octavia нового поколения, который выпускается там наряду с кроссоверами Skoda Kodiaq и Karoq.

Продажи самой массовой модели российского завода Volkswagen – Polo – в 2020 году составили 58455 экземпляров (+4,2%). Реализация кроссовера Tiguan снизилась на 11% до 32982 машин, при этом в декабря у дилеров появилась рестайлинговая версия этой модели. Бестселлером Skoda на российском рынке в прошлом году остается компактный лифтбэк Rapid с показателем 35240 реализованных автомобилей, что соответствует уровню 2019 года. Второе место по популярности среди моделей Skoda заняла Skoda Octavia, чьи продажи составили 21622 единицы (-20%). Замыкает тройку бестселлеров марки кроссовер Kodiaq, на котором остановили свой выбор 20578 российских покупателей (-18%). Компактный кроссовер Skoda Karoq поступил в продажу в марте 2020-го и до конца года разошелся тиражом 15551 экземпляр.

Кроме того, в 2020 году компания «Фольксваген Груп Рус» экспортировала в страны СНГ 10,5 тыс. автомобилей российского производства (-57%). При этом основная доля поставок пришлась на Республику Беларусь.

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.