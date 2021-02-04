KIA Soul получил новые опции

Компания KIA обновила комплектации кроссовера KIA Soul 2021-го модельного года. Стоимость модели составляет от 1 млн 149 тыс. 900 рублей до 1 млн 789 тыс. 900 рублей.

Так, вне зависимости от комплектации для KIA Soul теперь предусмотрена система напоминания о присутствии пассажиров на заднем ряду сидений (ROA). Перед выходом из автомобиля ассистент напоминает водителю о нахождении на заднем сиденье детей или домашних животных, сообщает пресс-служба корейской марки.

Начиная с комплектации Prestige стала доступна возможность дистанционного запуска двигателя для системы бесключевого доступа Smart Key.Функция осуществляется с помощью кнопки на ключе с расстояния 30-50 м. Дистанционно запущенный двигатель работает на протяжении 10 минут, то есть обеспечивается прогрев перед поездкой, но исключается длительная работа и перерасход топлива.

Комплектации Luxe+, Prestige+ и Style+ теперь будут оборудованы мультимедийной системой с 8-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, доступом к сервисам Яндекс,Apple Carplay и Android Auto. Они могут работать в режиме онлайн при подключении по сети Wi-Fi (в качестве точки доступа выступает мобильный телефон пользователяили другой способ подключения к интернету по Wi-Fi) и в офлайн-режиме (необходимо предварительно загрузить карты).

Напомним, KIA Soul третьего поколения представлен на российском рынке в 17 вариантах комплектаций с тремя вариантами бензиновых двигателей. Автомобили с атмосферными моторами 1,6 MPI (123 л. с.) могут быть оснащены как механической, так и автоматической коробкой передач с шестью передачами. Двигатель 2,0 MPI (150 л. с.) предлагается только в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Самый мощный двигатель, имеющий турбонаддув и систему непосредственного впрыска топлива 1,6 T-GDI (200 л. с.) в версии GT Line агрегатируется с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с двумя сцеплениями.

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