ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам января

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в январе стал компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 5701 автомобиль, что на 6% выше показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Второе место занял внедорожник Renault Duster с показателем 2888 проданных машин (+63%). Третий результат показала LADA Niva – 2809 автомобилей, что в 2,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Toyota RAV4, разошедшийся тиражом 2321 экземпляр (-11%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России Volkswagen Tiguan, чьи продажи составили 1955 машин (-14%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам января также вошли KIA Sportage (1819 шт., -28%), Skoda Kodiaq (1760 шт., -11%), Mazda CX-5 (1572 шт., +14%), KIA Seltos (1503 шт.) и Nissan Qashqai (1359 шт., -12%).

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.