KIA Rio в январе стал самым продаваемым автомобилем в России

Самой продаваемой моделью в России по итогам января стал KIA Rio, чья реализация выросла на 24% и составила 7763 автомобиля. Второе место заняла LADA Granta с показателем 7720 машин, что на 9% меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала LADA Vesta – 6347 проданных автомобилей (-15%). Лидером среди моделей SUV остается кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5701 экземпляр (+6%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи увеличились на 2% до 3481 машины. Лифтбек Volkswagen Polo был реализован в количестве 3256 штук, что на 7% ниже показателя годичной давности. Внедорожник Renault Duster выбрали 2888 покупателей – на 63% больше по сравнению с прошлым годом. Спрос на LADA Niva вырос в 2,4 раза до 2809 автомобилей. Реализация универсала LADA Largus составила 2379 единиц, что на 3% выше результата годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России Toyota RAV4 с показателем 2321 проданная машина (-11%).

Все эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.