Российский авторынок в январе снизился на 4%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в январе снизились на 4,2% до 95213 машин, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, после трех месяцев существенного роста, с декабря 2020-го рынок постепенно сокращается. В ассоциации ожидают, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года. Согласно прогнозу АЕБ, по итогам 2021 года в России будет продано 1 млн 632 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 2,1% по сравнению с прошлым годом.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в январе остались на прошлогоднем уровне и составили 21857 автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 15051 машины (+1%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 10949 проданных автомобилей, что на 4% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 8534 покупателя (+3%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Skoda, чьи продажи составили 6036 машин (+2%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам января также вошли Volkswagen (5623 шт., -10%), Toyota (5333 шт., -17%), Nissan (3272 шт., -34%), Mazda (2153 шт., +13%) и ГАЗ (2102 шт., -18%).

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто».