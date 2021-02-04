АВТОВАЗ начал производство обновленного LADA Largus

АВТОВАЗ начал серийное производство обновленного семейства LADA Largus. Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал LADA Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет «Каракумы», сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Внешний вид обновленного LADA Largus отличают оригинальный передний бампер, капот и передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала. Что касается интерьера, автомобиль получил новую панель приборов и руль, мультимедийную систему, передние сиденья с развитой боковой поддержкой и ряд других опций. В технической части изменений не предусмотрено: модель по-прежнему будет комплектоваться двигателями 1,6 л (87 или 106 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, гидроусилителем руля и задними барабанными тормозами.



Напомним, что LADA Largus стал первым совместным проектом АВТОВАЗа и Renault. Автомобиль был специально разработан для Восточной Европы, но для России он дополнительно получил усиленное шасси и улучшенную антикоррозийную защиту. К настоящему моменту изготовлено более 450 тысяч LADA Largus. Как отмечается, LADA Largus пользуется большой популярностью среди частных клиентов, малого бизнеса и больших корпоративных парков.

По итогам 2020 года продажи LADA Largus в России составили 48906 единиц (-7%), включая 11740 фургонов этой модели. В результате LADA Largus занял третье место среди всех моделей LADA и первое место в сегменте коммерческих универсалов на рынке России.

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