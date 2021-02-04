Toyota Hilux впервые получил в России бензиновый двигатель

Российские дилеры Toyota начали продажи пикапа Toyota Hilux в новой версии «Стандарт», стоимость которой начинается от 2 млн 609 тыс. рублей.

Впервые на российском рынке Toyota Hilux будет доступен с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра мощностью 166 л.с., который адаптирован к бензину с октановым числом 92, а также к работе при низких температурах. Бензиновый мотор работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и трансмиссией с подключаемым полным приводом. Для удобства управления тягой есть система выбора режимов движения Eco/Normal/Power, сообщает пресс-служба японской марки.

Напомним, ранее обновленный Toyota Hilux предлагался в России только с усовершенствованным дизельным двигателем объемом 2,8 литра, мощность которого выросла на 23 л.с. и составляет 200 л.с. при 3400 об/мин, а крутящий момент увеличился до 500 Нм, доступных уже с 1600 об/мин.

В ходе масштабного обновления модели в 2020 году, пикап получил измененный внешний вид с доминирующей трапециевидной решеткой радиатора, новым дизайном передних фар и противотуманных фонарей, а также иным передним бампером и задними фонарями. В комплектации «Стандарт» окантовка радиатора окрашена в серебристый цвет, а матовый серый на внутренних элементах решетки создает эффектный контраст. Салон автомобиля получил новый дизайн панели приборов с цветным дисплеем размером 4,2 дюйма в стандартной комплектации, а также 8-дюймовый цветной дисплей по центру передней панели.

Уже в базовой комплектации Toyota Hilux получил датчик света, систему кондиционирования, передние и задние электростеклоподъемники, боковые зеркала с электроприводом и розетку 220V в боксе центрального подлокотника. В полноценный зимний пакет входит обогрев передних сидений, индикатор низкого уровня омывающей жидкости, а также дополнительный отопитель салона.

В набор систем активной безопасности Toyota Hilux включены система помощи при подъеме по склону (HAC), система стабилизации прицепа (TSC), система курсовой устойчивости (VSC), а также активная антипробуксовочная система (A-TRC). Внедорожные возможности пикапа дополняет понижающая передача, принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала и шины класса А/Т.

По итогам 2020 года продажи пикапа Toyota Hilux на российском рынке составили 2580 автомобилей. При этом 1730 машин из них были приобретены для решения бизнес-задач. В результате Toyota Hilux остается самым популярным выбором корпоративных клиентов, имея долю рынка в 53%.

Какие еще модели Toyota и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».