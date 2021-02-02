Aurus рассказал о цветах кузова для серийного седана Senat

Российский премиальный седан Aurus Senat получит шесть вариантов цветов кузова. Об этом говорится в посте, размещенном на официальной странице бренда Aurus в Instagram.

Как пишет газета «Известия», весной 2021 года для модели Senat будут предлагаться цвета кузова: «белый перламутр», «кофейный», «стальной голубой», «темно-синий», «графитовый» и «черный». Серийное производство автомобилей Aurus начнется в первом квартале 2021 года – машины будет выпускать завод «Соллерс» в Елабуге.

Автомобили линейки Aurus Senat спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/ч за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.

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