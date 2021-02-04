КАМАЗ планирует экспортировать пассажирский транспорт в Европу

КАМАЗ планирует в будущем поставлять пассажирский транспорт в Европу – необходимую для этого сертификацию компания рассчитывает пройти в 2021 году, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

По словам генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, сегмент пассажирского транспорта становится очень важным для компании, и это направление автогигант будет активно развивать и дальше. «Наша стратегия ориентирована на создание универсальной модульной платформы, которую мы сейчас разрабатываем вместе с Петербургским политехническим университетом. Хотим спроектировать весь спектр автобусов и электробусов от 9 до 18 метров в новом кузове, с лучшими характеристиками, – поделился планами Сергей Когогин. – Только так мы сможем наладить экспорт в Европу. Пока мы не готовы к сертификации по европейским требованиям, но в 2021 году, думаю, доведем конструкцию до соответствия всем нормам и сможем автобусы экспортировать».

Стоит отметить, что потенциальные европейские потребители уже знакомы с инновационным транспортом Камского автогиганта. Впервые электробус «КАМАЗ» был продемонстрирован в Европе в 2019 году в рамках всемирного саммита Международного союза общественного транспорта, который проходил в Стокгольме (Швеция). В том же году камазовский электробус был представлен иностранным экспертам, приехавшим в Москву на Международный саммит лидеров в сфере развития городского транспорта. В ходе поездки на нем участники саммита получили возможность лично оценить высокотехнологичный продукт КАМАЗа.

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