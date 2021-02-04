Hyundai в январе снизила продажи в России на 4%

Российские дилеры Hyundai в январе реализовали 10949 автомобилей – на 4% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в январе остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 5701 проданная машина (+6%). На втором месте по популярности идет седан Hyundai Solaris, чья реализация увеличилась на 2% и составила 3481 автомобиль. Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 1145 покупателей (-17%). Далее следует бизнес-седан Sonata, чей результат составил 365 реализованных машин (+87%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai новый полноразмерный кроссовер Palisade, продажи которого составили 66 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2021 года в продажу поступит обновленный кроссовер Santa Fe, в апреле – Tucson четвертого поколения, в июне – Hyundai Creta второго поколения, а в сентябре ожидается минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1.

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