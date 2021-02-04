Hyundai в январе снизила продажи в России на 4% | АВТОСТАТ

Hyundai в январе снизила продажи в России на 4%

376 0

Hyundai в январе снизила продажи в России на 4%

Рынок транспортных средств в России
Все оперативные данные

Российские дилеры Hyundai в январе реализовали 10949 автомобилей – на 4% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в январе остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 5701 проданная машина (+6%). На втором месте по популярности идет седан Hyundai Solaris, чья реализация увеличилась на 2% и составила 3481 автомобиль. Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 1145 покупателей (-17%). Далее следует бизнес-седан Sonata, чей результат составил 365 реализованных машин (+87%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai новый полноразмерный кроссовер Palisade, продажи которого составили 66 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2021 года в продажу поступит обновленный кроссовер Santa Fe, в апреле – Tucson четвертого поколения, в июне – Hyundai Creta второго поколения, а в сентябре ожидается минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок». 

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: продажиhyundai

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно