KIA в январе увеличила продажи в России на 1%

Российские дилеры KIA в январе реализовали 15051 автомобиль, что на 0,6% выше показателя годичной давности. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по собственный оценкам компании, составила 14,6%, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в январе было реализовано 7763 автомобиля (+24%). Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял кроссовер Sportage, который выбрали 1819 покупателей (-28%). Замыкает тройку лидеров компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи составили 1503 машины. Далее следует седан бизнес-класса KIA K5, разошедшийся в количестве 1463 экземпляров. Замыкает пятерку российских бестселлеров KIA новый полноразмерный кроссовер Sorento с показателем 992 реализованных автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры KIA начали продажи новой специальной серии KIA Sportage Black Edition. Кроме того, весной 2021 года на российском рынке появятся обновленные субкомпактный хэтчбек Picanto и фастбек Stinger, а также минивэн Carnival четвертого поколения.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».