ГАЗ начал производство грузового автомобиля «Валдай Next»

Горьковский автозавод начал серийное производство бескапотного среднетоннажного грузовика «Валдай Next». Инвестиции «Группы ГАЗ» в разработку и организацию производства автомобиля составляют около 1,4 млрд рублей, включая 400 млн рублей льготного займа под 1% годовых от Фонда развития промышленности (под управлением ВЭБ.РФ), сообщает пресс-служба автопроизводителя.

На первом этапе полная масса нового среднетоннажника составит 6,7 т, грузоподъемность (по шасси) – до 3,8 т. В модельном ряду ГАЗа автомобиль займет нишу между «тяжелой» версией «ГАЗели Next» (полная масса 4,6 т, грузоподъемность до 2,2 т) и «ГАЗоном Next» (полная масса 8,7 т, грузоподъемность до 5 т).

Основное направление использования «Валдая Next» – городской развозной фургон. Автомобиль выпускается с двумя вариантами колесной базы (3310 и 4000 мм) и с тремя вариантами длины грузовой платформы: 4700, 5100 и 6100 мм. Объем грузового отсека – от 20 до 29 куб.м. Площадь кузова позволяет разместить от 8 до 11 стандартных европаллет. Первоначально к заказу будут доступны три типа надстроек: промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы. В дальнейшем появятся и другие варианты спецтехники.

«Валдай Next» оснащается дизельным двигателем Cummins ISF 2,8 (мощность – 130 л.с., крутящий момент – 353 Нм) в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач – новой разработкой ГАЗа. В автомобиле установлена пневматическая тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах, интегральное рулевое управление, широкий набор электронных систем помощи водителю, в том числе: EBD (система распределения тормозных усилий), ESP (система курсовой устойчивости), система помощи при трогании на подъем (HSA) и антипробуксовочная система (ASR).

Кабина оснащена эффективной отопительной системой с электрорегулировкой и электрообогревом зеркал, светодиодными ходовыми огнями. Также в базовую комплектацию автомобиля входит круиз-контроль. Опционально грузовик будет комплектоваться кондиционером, предпусковым подогревателем и накрышным обтекателем.

Прочность рамы по сравнению с автомобилем «Валдай» предыдущего поколения увеличена на 30% – за счет использования новой марки стали и дополнительных поперечин. Многие элементы трансмиссии применены от «старшей», более тяжелой модели – «ГАЗона Next 8.7»: мост, передняя и задняя подвески, тормозная система и рулевое управление.

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