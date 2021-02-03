Volkswagen Polo получил спецверсию для поклонников футбола

В рамках предстоящего чемпионата по футболу УЕФА Евро компания Volkswagen представила специальное исполнение лифтбека Polo – Football Edition. Производство новинки планируется в марте, а в продажу автомобили поступят в апреле 2021 года. Цены будут объявлены позже, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Volkswagen Polo Football Edition, построенный на базе комплектации Status, предлагается с несколькими двигателями: 110 л.с. в паре с 5-МКП или 110 л.с. в сочетании с 6-АКП, а также 125 л.с. в паре с 7-АКП.

Экстерьер футбольной версии отличают накладки на передние пороги Football Edition, а также специальный значок Football Edition на крышке багажника. Интерьер и функциональное оснащение нового исполнения модели дополнены передним центральным подлокотником, салонными ковриками с логотипом EURO 2020, камерой заднего вида, а также мультимедиа-системой с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой функций Bluetooth/App-Connect и шестью динамиками, USB-разъемами для задних пассажиров.

Кроме того, для всех клиентов, сделавших выбор в пользу исполнения Football Edition, предусмотрен специальный комплект болельщика, в который входят рюкзак, шарф болельщика, грим и мишка-болельщик.

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