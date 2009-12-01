Китай продлит налоговые льготы на автомобили на 2010 год

Министерство финансов Китая и Национальная комиссия по развитию и реформам решили продлить на 2010 год действие налоговых льгот на автомобили, благодаря которым в нынешнем году продажи машин существенно росли. Кроме того, китайские чиновники планируют распространить льготы на модели с двигателями более 1,6 литра, а на автомобили с меньшим объемом мотора или с малым количеством вредных выбросов налоги уменьшатся еще сильнее, чем в 2009 году. Точные цифры снижения налогов пока неизвестны, сообщает Auto.Lenta.Ru .

Эксперты прогнозируют, что в следующем году продажи автомобилей в Китае сократятся относительно 2009 года на 40%, однако это будет объясняться высоким уровнем продаж в нынешнем году. По оценкам аналитиков, всего за 2009 год китайцы купят 13,5 млн. автомобилей – это на 44% выше показателей 2008 года, когда было реализовано 9,4 млн. машин.

Напомним, что китайское правительство в январе 2009 года снизило налог на автомобили с мотором менее 1,6 литра: с 10 до 5% от стоимости машины. В результате китайский авторынок в течение всего года показывает высокую положительную динамику и по итогам десяти месяцев вырос на 45,2% до 8,19 млн. машин.