АВТОВАЗ в январе сохранил продажи на прошлогоднем уровне

АВТОВАЗ в январе реализовал на российском рынке 21857 автомобилей LADA, что на 0,3% превышает показатель годичной давности.

Бестселлером АВТОВАЗа в январе стала LADA Granta, чья реализация снизилась на 9% и составила 7720 автомобилей, сообщает пресс-служба автопроизвоителя. Второй результат показала LADA Vesta – 6347 проданных машин (-15%). Продажи семейства LADA XRAY увеличились на 28% и составили 1587 экземпляров. На внедорожнике LADA Niva Legend остановили свой выбор 2004 покупателя – на 27% больше, чем годом ранее. Реализация коммерческих автомобилей LADA составила 1015 единиц, что на 50% больше по сравнению с январем 2020-го.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе АВТОВАЗ начал прием заказов на внедорожник LADA Niva Travel, производство которого стартовало на предприятии «ЛАДА Запад Тольятти» в конце декабря 2020-го. Автомобиль предлагается в двух основных модификациях: Niva Travel и Niva Travel Off-Road по цене от 747 тыс. 900 рублей и 844 тыс. 900 рублей соответственно.

Еще больше интересных цифр и фактов, характеризующих текущее положение дел у автопроизводителей России, будет озвучено на форуме «ForAuto-2021. Итоги и прогнозы авторынка», который пройдет 17 февраля. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно здесь.