Renault запатентовала в России Sandero Stеpway нового поколения

Французский автоконцерн Renault начал патентовать в России дизайн автомобилей семейства Logan и Sandero третьего поколения. Первым в базе Роспатента появилась кросс-версия Sandero, которая по традиции называется Stepway, пишет «Российская газета».

В документах изображена машина европейского образца - она выпускается в Румынии под маркой Dacia с конца 2020 года. В спецификации для России Logan и Sandero должны иметь марку Renault и несколько другое оформление передней части.

Напомним, новые Dacia Logan / Sandero, в основе конструкции которых лежит платформа CMF-B, были представлены в сентябре 2020 года. В Европе их оснащают линейкой турбодвигателей последнего экологического класса Euro-6D - объемом 1,0 л, мощностью 65, 90 или 100 л.с. по выбору покупателя.

В России Logan и Sandero будут производить на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти, начиная с 2022 года. Гамма двигателей новых Logan и Sandero в спецификации для России не будет пересекаться с европейскими вариантами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», до 2025 года компания Renault планирует представить в России пять новинок, в том числе модели, разработанные на новой платформе CMF-B. Первой из них станет внедорожник Renault Duster нового поколения, который будет представлен уже в этом месяце. Кроме того, Renault планирует выйти в новые сегменты и запустить новую модель C-класса. Также компания рассматривает возможность продаж электромобилей в России.

По итогам 2020 года седан Logan стал самой продаваемой моделью Renault в России – в прошлом году на нем остановили свой выбор 32628 потребителей (-8%). Хэтчбек Renault Sandero разошелся в количестве 26038 автомобилей (-15%).

Какие еще модели Renault и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».