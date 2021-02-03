Что влияет на остаточную стоимость автомобиля?

Завтра, 4 февраля, аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подведет итоги 7-го ежегодного исследования «Residual value – 2021». Эксперты рассчитали индексы остаточной стоимости автомобилей и составили рейтинг моделей в классах STANDART и PREMIUM. В этом году мероприятие полностью пройдет в формате онлайн.

В прошлом году был смешанный вариант участия, оффлайн+онлайн и трансляцию сумели посмотреть 130 тысяч человек. Среди них были не только представители автобизнеса, простые автовладельцы тоже начинают интересоваться темой. Некоторым из них уже не нужно объяснять, что такое остаточная стоимость и чем эти знания помогут им при покупке-продаже автомобиля.

Вот лишь несколько наблюдений, отмеченных экспертами, которыми можно пользоваться, делая свой выбор на авторынке:

- Максимальное падение стоимости происходит в первые годы владения автомобилем. Чем старше машина, тем большее влияние начинает иметь надежность и положительное восприятие бренда.

- Чем изначально дороже автомобиль, тем интенсивнее со временем он будет терять в цене. Премиум-бренды теряют в цене интенсивнее массовых марок.

- На остаточную стоимость автомобиля может влиять обновление модели на рынке. С появлением обновления предыдущее поколение теряет в цене уже более существенно.

Какие модели возглавят рейтинги по остаточной стоимости в этом году? Ждать ответ на этот вопрос осталось уже не долго. Кстати, завтра же во время мероприятия будут оглашены и результаты опроса, проведенного среди 12 тысяч простых обывателей. Опрос на тему остаточной стоимости был проведен специалистами Авто Mail.ru (лидирующий в российском сегменте интернет-проект об автомобилях, он поставляет контент уже более 15 лет). Узнаем, что говорят о Премии обычные люди?

Бесплатная регистрация на Премию - здесь.