В январе литовский авторынок упал на 45%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам января составили 2547 единиц, что на 45% ниже показателя годичной давности. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра». При этом продажи легковых автомобилей упали на 45,5% (до 2317 шт.), реализация же коммерческих автомобилей (LCV) упала на 39,3% (до 230 шт.).

Тройка брендов-лидеров по результатам января - Fiat (775 шт.), Toyota (434 шт.), Volkswagen (235 шт.). В премиум-сегменте лучшим был Volvo (52 шт.), с минимальным отрывом обогнавший BMW (50 шт.).

В модельном рейтинге рынка новых легковых автомобилей на первом месте - Fiat 500, реализованный в количестве 610 единиц. В тройку лидеров вошли также Toyota RAV4 (182 шт.) и Toyota Corolla (93 шт.). На рынке легких коммерческих автомобилей лидером января стал Renault Master, купленный в количестве 46 единиц.

Дебют месяца на литовском рынке - большой гибридный внедорожник Toyota Highlander.

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Фото: Fiat