Продажи Ford Transit в январе выросли в 2,6 раза

Российские дилеры Ford в январе реализовали 909 легких коммерческих автомобилей Ford Transit, что в 2,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это лучший показатель за всю историю продаж модели в России за январь, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

Напомним, в конце декабря 2020 года и в январе 2021 года компания «Соллерс Форд» начала отгрузку автомобилей для Почты России. Всего в рамках данного заказа будет поставлен 771 автомобиль Ford Transit во все регионы страны.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания «Соллерс Форд» планирует нарастить долю в сегменте коммерческих автомобилей, а также развитие приоритетных для компании проектов локализации и кастомизации, увеличение модификаций автомобилей социального и специального назначения, число которых сегодня составляет 141 единицу. Кроме того, будет продолжена работа по развитию собственных инструментов продаж.

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