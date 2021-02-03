Audi в ближайшие 20 лет полностью перейдет на электромобили

Компания Audi планирует окончательно распрощаться с двигателями внутреннего сгорания и перевести все модели на электрические силовые установки в течение ближайших 20 лет. Об этом в интервью изданию WirtschaftsWoche заявил глава Audi Маркус Дюсманн. По его словам, компания уже разрабатывает детальный график постепенного отказа от двигателей внутреннего сгорания, который будет готов в ближайшие месяцы.

Как пишет портал Motor.ru, этот план будет содержать поэтапное прекращение производства ДВС на разных заводах концерна Volkswagen Group. В 2020 году Audi представила пять электромобилей и 12 подключаемых гибридов, а к середине десятилетия компания планирует выпустить еще 20 новых электрокаров и 10 гибридов. Дюсманн ожидает, что к тому времени доля гибридов и электромобилей в глобальном объеме продаж Audi вырастет с нынешних 3,5% до 40%. До тех пор компания будет работать над ограничением уровня вредных выбросов для двигателей внутреннего сгорания.

В частности, глава Audi сообщил, что модели A4 и A6 следующих поколений появятся в 2023 году и по-прежнему будут оснащаться двигателями внутреннего сгорания, но к 2030 году в линейке останутся только электрические версии. Подключаемые гибриды Дюсманн назвал устаревшей технологией, у которой нет будущего.

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Фото: Audi