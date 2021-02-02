Toyota Corolla и C-HR в специальной серии GR Sport доступны в России

Компания «Тойота Мотор» начала продажи седана Toyota Corolla и купе-кроссовера C-HR в новой специальной серии GR Sport. Седан Toyota Corolla новой специальной серии будет доступен в семнадцати дилерских центрах по всей России по цене от 1 млн 761 тыс. рублей, а купе-кроссовер C-HR по цене от 2 млн 147 тыс. рублей в восьми дилерских центрах страны, сообщает пресс-служба японской марки.

Toyota Corolla в новой версии получила контрастную окраску кузова с черной крышей и оригинальными двухцветными 17-дюймовыми колесными дисками. Внешний вид автомобиля отличают черные элементы с глянцевой отделкой: решетка радиатора, отделка противотуманных фар, корпуса зеркал и молдинги на дверях, затемненные фары, черный фон эмблемы Toyota сзади, фирменный логотип версии GR Sport, а также задний спойлер в цвет кузова.

В салоне седана установлены спортивные сиденья GR Sport с развитой боковой поддержкой, комбинированной кожаной отделкой и интегрированными подголовниками. Красная нить прострочки встречается не только на сиденьях, но и на перфорированной кожаной отделке рулевого колеса и селекторе трансмиссии. Алюминиевые накладки на пороги с логотипом GR Sport акцентируют на себе внимание при открытии передних дверей.

Toyota Corolla специальной серии GR Sport, созданная на базе средней версии модели «Комфорт», имеет цветной 7-дюймовый дисплей на приборной панели, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида и пакет «Зимний комфорт» с электрообогревом рулевого колеса, подогревом передних сидений, лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей и дополнительным электрическим отопителем салона. Седан оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л. с. и крутящим моментом в 153 Нм, который работает в паре с вариатором.