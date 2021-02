Объявлены цены на новые Audi RS 6 Avant и RS 7 Sportback

Российские дилеры Audi начали прием заказов на Audi RS 6 Avant и Audi RS 7 Sportback нового поколения. Стоимость моделей составляет от 9 млн 395 тыс. рублей и 9 млн 745 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Среди отличительных деталей экстерьера Audi RS 6 Avant – характерная система выпуска RS, а также аэродинамический спойлер на кромке крыши, увеличенные расширители колесных арок, решетка радиатора Audi Singleframe особой безрамной конструкции, бампер RS и большие боковые воздухозаборники.

Внешний вид нового Audi RS 7 Sportback отличают характерный для моделей RS широкий кузов с выступающими колесными арками, сплошная полоса светодиодов между задними фонарями и широкая решетка радиатора Audi Singleframe особой безрамной конструкции. Двигатель V8 4.0 TFSI с двойным турбонаддувом и технологией mildhybrid развивает мощность 600 л. с. и крутящий момент 800 Нм в широком диапазоне от 2100 до 4500 об/мин. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды.

Двигатель V8 4.0 TFSI с двойным турбонаддувом и технологией mildhybrid развивает 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента в диапазоне от 2100 до 4500 об/мин. Audi RS 6 Avant и Audi RS 7 Sportback способны разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,6 секунды, а всего за 12 секунд автомобили достигают скорость 200 км/ч. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. С опциональным пакетом RS универсал разгоняется до максимальных 280 км/ч, а с пакетом RS plus – до 305 км/ч.

Новые Audi RS 6 Avant и Audi RS 7 Sportback предлагаются с постоянным полным приводом quattro с динамическим распределением крутящего момента и системой Audi drive select с возможностью выбора режимов управляемости, динамики и комфорта езды и двумя специальными режимами RS1 и RS2, которые активируется одним нажатием.

В список стандартного оснащения спортивных моделей входят прогрессивное рулевое управление, адаптивная спортивная пневматическая подвеска, стальные тормоза RS, 21-дюймовые легкосплавные диски «10 спиц Star», светодиодные фары HD Matrix LED и задние светодиодные фонари, с Audi Laser Light, со световыми эффектами RS и динамическим освещением поворотов. Салон новых Audi RS 6 Avant и Audi RS 7 Sportback отличает комбинированная отделка сидений материалов Alcantara/кожей, ромбовидная прострочка на центральной части передних сидений и центральной части двух крайних мест сзади, тисненый логотип RS на спинках передних сидений, спортивные передние сиденья RS, декоративные вставки Aluminium Race anthracite, многофункциональный спортивный кожаный руль дизайна «3 спицы» со скошенным нижним сегментом с функцией переключения передач и подогревом. В оснащение спортивных моделей также входят климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона, навигационная система MMI Navigation plus с MMI touch response, аудиосистема Bang & Olufsen 3D Premium Sound System, цифровая приборная панель Audi virtual cockpit, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, камера заднего вида, вспомогательная камера для распознавания дорожной ситуации, круиз-контроль, ассистент сохранения полосы движения, пакет контурного освещения, электропривод крышки багажника, элементы внешней отделки RS с матовым покрытием aluminium/блестящего черного цвета и др.

В список стандартного оснащения Audi RS 7 Sportback дополнительно включены теплозащитное звукоизолирующее лобовое стекло с беспроводным обогревом, система предотвращения столкновений Audi Pre sense front, система беспроводной зарядки и улучшения качества связи Audi Phone box.

Кроме того, для новых Audi RS 6 Avant и Audi RS 7 Sportback доступен широкий выбор опционального оснащения, среди которого: дизайн пакет внешней отделки черного цвета или carbon, красные тормозные суппорты, керамические тормоза RS в различных цветовых исполнениях, спортивная подвеска RS plus с изменяемой жесткостью амортизаторов, спортивная выхлопная система RS, пакет RS plus (полный привод quattro со спортивным дифференциалом, управляемая задняя подвеска, система динамического рулевого управления, увеличение максимальной скорости до 305 км/ч), панорамная крыша, дизайн-пакет RS красного или серого цвета для оформления интерьера, передние сиденья с системой вентиляции, Audi virtual cockpit plus, система автоматической парковки, пакеты ассистирующих систем «Город и «Путешествие», система ночного видения с функцией распознавания пешеходов и др. Помимо базовых вариантов окраски кузова для новых моделей предлагается 5 эксклюзивных матовых покрытия: серый Florett Silver, белый Glacier White, синий Navarra Blue, серый Daytona Grey, серый Nardo Grey. Кроме того, клиенты могут выбрать эксклюзивные цвета окраски кузова и материалы отделки по программе Audi exclusive.