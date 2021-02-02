ТОП-10 брендов по количеству дилеров в России

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки к форуму «ForAuto-2021. Итоги и прогнозы авторынка», который состоится 17 февраля, определили марки-лидеры, имеющие наибольшее количество официальных дилеров* в России.

Возглавляет этот рейтинг отечественная LADA. На середину января 2021 года ее дилерская сеть насчитывала 299 автоцентров. На втором месте, с заметным отставанием от лидера, находится корейский бренд KIA, имеющий 199 дилеров. Третью позицию занимает еще один производитель из Южной Кореи – Hyundai (190 дилеров).

В ТОП-10 брендов по количеству автодилеров в России вошли также французский Renault и немецкий Volkswagen (152 и 128 соответственно), Nissan (124), Skoda (121), УАЗ (116), Mitsubishi (114), Toyota (111). Здесь будет уместным упомянуть также китайский бренд Chery, который хоть и не вошел в десятку лидеров, однако имеет 106 дилерских центров. У всех остальных производителей в нашей стране менее сотни дилеров.

Напомним, что на начало нынешнего года в России, по данным агентства «АВТОСТАТ», насчитывается 3210 автодилеров. И их число за год снизилось на 5%, а за 6 лет – на 15%. Более подробно об этом и многом другом (что касается авторынка) эксперты агентства готовы рассказать в рамках форума «ForAuto-2021. Итоги и прогнозы авторынка». Зарегистрироваться для участия в форуме можно здесь.

* По продаже и обслуживанию легковых автомобилей, без учета отдельных сервисных центров

Фото: ГК МАРТЕН