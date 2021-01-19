Peugeot 208 и 2008 полностью переведут на электротягу

Хэтчбек Peugeot 208 и кроссовер 2008 в новом поколении полностью переведут на электротягу. Об этом изданию Autoexpress сообщил глава французской марки Жан-Филлип Импарато. Причем электрические новинки будут считаться наследниками 208 и 2008 и могут получить иные названия.

Решение лишить компактные модели ДВС продиктовано высоким спросом на электрифицированные автомобили, сказал Импарато. За последние 10 недель 14% заказов 208 и 2008 пришлись на электрические модификации, а в прошлом году каждый десятый из реализованных по всему миру автомобилей Peugeot был оснащен электромотором, пишет портал Motor.ru.

«Тренд на электрокары крепнет не просто с каждым месяцем, а с каждой неделей», – отметил топ-менеджер.

Peugeot 208 и 2008 были представлены в 2019 году и на сегодняшний день предлагаются с дизельными и бензиновыми моторами, а также с полностью «зелеными» силовыми установками в версиях с литерой «е» – е-208 и е-2008. Обе оснащаются электромотором мощностью 100 кВт (139 л.с.) и 260 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 50 кВт/ч обеспечивает хэтчбеку запас хода в 340 км, а кроссоверу – в 310 км по циклу WLTP.

Импарато также заявил, что компакт-кар Peugeot 108 продолжат оснащать двигателями внутреннего сгорания. Он отметил, что в результате установки электромотора и аккумулятора, модуля 5G и другого оснащения стартовая цена взлетит с 10 тысяч до 30 тыс. евро, что пагубно скажется на продажах.

Прошлым летом концерн PSA, в который входят Peugeot, Citroen, DS и Opel, представил новую платформу для электрокаров под названием eVMP (Electric Vehicle Modular Platform). В отличие от нынешней CMP, на которой построены «батарейные» машины PSA, новинка позволяет строить более крупные модели. Первые автомобили концерна на новой архитектуре появятся в 2023 году.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Autoexpress