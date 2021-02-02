Автомобили Toyota подключили в России к телематической экосистеме

Компания Toyota предлагает своим клиентам в России Подключенные автомобили с функциями Toyota Connected Services. Среди модельного ряда Toyota первым Подключенным автомобилем станет кроссовер RAV4 в версии Style, сообщает пресс-служба японской марки.

Подключенный автомобиль объединяет возможности мобильного интернета, телематики и облачного хранения данных. Любой клиент сможет отслеживать месторасположение автомобиля, контролировать состояние его технических систем, быстро записываться на сервис и ТО, вовремя получать напоминания и помощь в экстренной ситуации. В дальнейшем планируется регулярное обновление функций и последующее расширение их количества. Подключенный автомобиль работает при помощи штатного модуля передачи данных со встроенной сим-картой.

На протяжении первого года использования функций Toyota Connected Services клиент получит возможность организовать в автомобиле точку доступа Wi-Fi с предоплаченным ежемесячным трафиком 10 гигабайт. Владелец автомобиля сможет сам управлять раздачей трафика, меняя характеристики и пароль по аналогии с обычным роутером, а также контролировать список подключенных устройств. В личном кабинете клиент также сможет пополнять интернет-трафик в предоплаченном месячном пакете в случае его исчерпания и продлевать действие услуги по истечении первого года эксплуатации. При этом объем трафика для нужд телематики останется безлимитным, благодаря чему автомобиль будет на связи в любой ситуации.

Возможности Подключенного автомобиля с функциями Toyota Connected Services будут доступны клиентам с момента продажи первого автомобиля, оборудованного модулем передачи данных. Владельцы Toyota смогут управлять всеми функциями Подключенного автомобиля с помощью специального приложения MyT, которое можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. При покупке автомобиля консультанты дилерских центров помогут клиенту создать учетную запись, скачать и настроить приложение для эффективного пользования функционалом. С момента регистрации на портале и активации сим-карты он будет доступен клиенту на протяжении 10 лет.

Передача всех данных от автомобиля в облако осуществляется в зашифрованном виде по защищенному каналу, их передача третьим лицам исключена, а сохранность информации гарантируется компанией Toyota.

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