АВТОВАЗ может снизить производство LADA Granta | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ может снизить производство LADA Granta

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АВТОВАЗ может снизить производство LADA Granta

Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2025 года
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АВТОВАЗ может снизить темпы сборки автомобилей семейства LADA Granta. По данным паблика AvtoVAZ News, с нынешней нормы 47 машин в час конвейер предприятия в марте 2021 года перейдет на выпуск всего 39 машин в час. На самом АВТОВАЗе эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Как заявили изданию «За рулем» в пресс-службе завода, в компании не комментируют график производства, но главным показателем работы следует считать наличие машин в автосалонах дилерской сети.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года в России было продано 126112 автомобилей LADA Granta, что на 7,2% ниже показателя годичной давности. Таким образом, эта модель удерживает лидерство на российском рынке третий год подряд. В настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового поколения LADA Granta, чье появление на рынке запланировано на 2023 год.

Какие еще модели LADA и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазпроизводствоlada granta

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