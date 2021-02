Haval запатентовал дизайн кроссовера First Love в России

В открытой базе Роспатента появились изображения новой модели Haval под названием First Love, которая, предположительно, скоро появится на российском рынке. В самой компании эту информацию пока не подтверждают.

Как пишет портал Motor.ru, кроссовер First Love можно узнать на патентных изображениях за счет передней и задней оптики характерного дизайна. Такой же автомобиль несколькими днями ранее заметили на конвейере завода Haval в Тульской области. В совокупности с изображениями из базы Росстандарта это может говорить о том, что у First Love есть все шансы в обозримом будущем появиться в России. Но прежде, чем это произойдет, Haval предстоит получить Одобрение типа транспортного средства на First Love, которое дает право на производство и реализацию модели на территории страны.

Haval First Love был представлен в Китае в конце 2020 года, в продажу на домашнем рынке кроссовер поступил в начале 2021-го. Новинка построена на модульной платформе Lemon, ставшей также базой для новых Н6 и DaGou. Кроссовер длиной 4480 мм имеет колесную базу 2700 мм. Под капотом – турбонаддувный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,5 л, который развивает 150 л.с. и 220 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый «робот».

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году российские дилеры Haval реализовали 17381 автомобиль, что на 41,5% больше по сравнению с предыдущим годом. В результате Haval второй год подряд становится лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Haval на российском рынке в прошлом году стал кроссовер Haval F7, который нашел 6782 владельцев (рост в 2,1 раза). На втором месте по популярности идет купе-кроссовер Haval F7x, чья реализация составила 4417 единиц против 477 машин годом ранее. Как отмечается, высокий спрос на кроссоверы F7 и F7x обусловлен, в частности, появлением на российском рынке топ-версий моделей Tech Plus в августе 2020 года. В новой комплектации автомобили Haval F7 и F7x получили обновленные элементы дизайна, а также дополнительные системы помощи водителю.

