«Соллерс Форд» поставит Почте России более 700 автомобилей Ford Transit

Компания «Соллерс Форд» произведёт 771 автомобиль по заказу Почты России. Поставка охватит все регионы страны, а первые партии автомобилей поступили уже в конце декабря 2020 года и в январе 2021 года, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

Почта России приобрела столь крупную партию по программе опережающей закупки Минпромторга. Заказ состоит из трех модификаций Ford Transit и включает в себя автобусы в комплектации 13+1, а также изотермические и цельнометаллические фургоны, часть которых будет передана в курьерскую службу Почты. В качестве дополнительных опций во всех автомобилях будут установлены кондиционеры и аудиосистема, поддерживающая гарнитуру Bluetooth с управлением на руле.

Все автомобили окрашены в фирменные цвета и брендированы логотипами Почты России. Цельнометаллические фургоны с длинной базой и средней крышей оснащены дизельным двигателем объемом 2,2 л (125 л.с/350Нм), 6-ступенчатой МКПП и передним приводом. На изотермические фургоны установлены дизельные двигатели объемом 2,2 л, мощностью 155 л.с. и крутящим моментом 385Нм, в комплектации с 6-ступенчатой МКПП и задним приводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре российские дилеры Ford реализовали 2357 легких коммерческих автомобилей Ford Transit (+45%), что стало абсолютным рекордом месячных продаж этой модели в нашей стране. По итогам 2020 года реализация Ford Transit в России выросла на 12% и составила 14038 машин.

В 2021 году компания «Соллерс Форд» планирует нарастить долю в сегменте коммерческих автомобилей, а также развитие приоритетных для компании проектов локализации и кастомизации, увеличение модификаций автомобилей социального и специального назначения, число которых сегодня составляет 141 единицу. Кроме того, будет продолжена работа по развитию собственных инструментов продаж.

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