Какие кроссоверы и внедорожники с пробегом покупают в России?

За весь прошлый год россияне купили 1 млн 350 тыс. кроссоверов и внедорожников с пробегом, что на 10% больше, чем в 2019 году. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки пресс-конференции «Ключевые цифры авторынка – 2020» (подробности и регистрация – здесь).

За счет того, что весь вторичный рынок легковых машин вырос лишь на 2%, доля SUV на нем увеличилась с 22,8% (в 2019 году) до 24,6%. Таким образом, каждый четвертый купленный подержанный автомобиль – это кроссовер или внедорожник.

Наибольшие предпочтения в этом сегменте вторичного рынка жители нашей страны отдают продукции Toyota. Так, в 2020 году они приобрели 148 тыс. SUV с пробегом японской марки – на 13% больше, чем годом ранее. Второе место занял другой бренд из Японии – Nissan, б/у кроссоверы и внедорожники которого разошлись тиражом в 130 тыс. единиц. На третьей позиции – LADA (111 тыс. шт.), с тем же результатом, что и год назад. В ТОП-5 попали еще Chevrolet (89 тыс. шт.; +3%) и Mitsubishi (80 тыс. шт.; +7%).

Самой популярной подержанной моделью сегмента SUV является 3-дверный внедорожник LADA 4x4, который за минувший год был куплен в количестве 93,6 тыс. экземпляров. Следом идет внедорожник Chevrolet Niva (78 тыс. шт.), за которым располагается кроссовер Toyota RAV4 (51,6 тыс. шт.). Замыкают пятерку наиболее покупаемых россиянами SUV с пробегом две модели Nissan – X-Trail и Qashqai (41,6 тыс. и 41 тыс. шт. соответственно).

Найти эти автомобили (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: РОЛЬФ