В России стартуют продажи новой спецсерии KIA Sportage Black Edition

Российский дилеры KIA начали продажи новой специальной серии KIA Sportage Black Edition. В этом исполнении теперь будут предлагаться комплектации Prestige (с двигателями 2,0 MPI и с 2,4 GDI) и Premium (с двигателем 2,4 GDI). В обеих комплектациях кроссовер имеет 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию и полный привод, сообщает пресс-служба корейской марки. Стоимость Sportage Prestige Black Edition составляет 2 млн 124 тыс. 900 рублей в версии 2,0 л (150 л. с.) и 2 млн 234 тыс. 900 рублей в версии 2,4 л (184 л. с.), а цена Premium Black Edition – 2 млн 444 тыс. 900 рублей.

В эксклюзивной спецверсии кроссовер KIA Sportage получил решетку радиатора в новой отделке и в черном глянцевом обрамлении, черные накладки оригинального дизайна на передний и задний бамперы, черные боковые молдинги и рейлинги на крыше в черном цвете. Ручки дверей у автомобилей специальной серии окрашены в цвет кузова. Помимо этого, Sportage Black Edition отличается затемненными эмблемами KIA спереди и сзади и новым дизайном эмблемы AWD. Название модели также выполнено глянцевыми черными буквами и теперь размещено по центру дверцы багажного отсека – решение, применяемое в оформлении кроссоверов премиального сегмента. KIA Sportage Black Edition комплектуется также легкосплавными колесными дисками в размерности 17”, имеющими оригинальный дизайн, черную глянцевую отделку и затемненные логотипы KIA в центре.

Для спецсерии будут доступны семь цветов кузова, выигрышно сочетающихся с черными глянцевыми элементами: перламутрово-черный Pearl Black, белый Deluxe White, красный Infra Red, серебряный Lunar Silver, а также синий Blue Flame, белый Casa White и темно-серый Dark Penta Metal.

Интерьер Black Edition выполнен в черном цвете. Сиденья, рулевое колесо и селектор трансмиссии отделаны кожей, центральная консоль имеет черную глянцевую отделку. Комплектация Premium Black Edition оснащается также пакетом светодиодного освещения салона и панорамной стеклянной крышей и люком с электроприводом.

Все KIA Sportage Black Edition оснащены полным фирменным пакетом «Теплые опции», который включает подогрев передних и задних сидений, обода руля и лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей и боковых зеркал. Наружные зеркалаоборудованы также электроприводом складывания и интегрированными в корпуса повторителями указателей поворота.

В обеих комплектациях кроссовер имеет светодиодную оптику: фары головного света, противотуманные фары, дневные ходовые огни, задние фонари. В перечень оборудования Black Edition входят система бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя при помощи кнопки, система автоматического двухзонного климат-контроля, камера заднего обзора с динамическими линиями разметки, мультимедийная система с дисплеем 8", поддержкой Apple Carplay и Android Auto и доступом к сервисам Яндекс (сервисы платформы Яндекс.Авто: Яндекс.Навигатор и голосовой помощник), передние и задние датчики парковки, электрический стояночный тормоз ЕРВ c функцией Autohold.

Кроссовер версии Black Edition Premium оборудован интеллектуальной системой открывания багажника, вентиляцией передних сидений и приборной панелью Supervision с цветным 4,2-дюймовым центральным дисплеем. Водительское сиденье в этой комплектации имеет электроприводы регулировки положения водительского сиденья по 10 направлениям, а сиденье переднего пассажира – по восьми. Для переднего ряда сидений предусмотрен модуль для беспроводной зарядки смартфонов по протоколу Qi, а для второго ряда – разъем USB.

Sportage Premium Black Edition обладает также широким набором высокотехнологичных систем безопасности и помощи водителю, входящих в комплекс Drive Wise: интеллектуальным круиз-контролем (SCC) c функцией Stop&Go, системами FCA (предотвращение фронтального столкновения), LKA (предотвращение выезда из полосы движения), BCW (контроль «слепых зон»), RCCW (предупреждение бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом), DAW (контроль внимания водителя), а также ассистентом управления дальним светом (НВА) и интеллектуальной системой помощи при парковке (SPAS).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на все модели KIA, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».