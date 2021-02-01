Выгодно ли продавать автомобиль после 3 лет владения?

А после года? После двух? На все эти вопросы можно получить ответы, когда вы знаете, из чего складывается остаточная стоимость автомобиля. Немного цифр, рассчитанных специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» по бюджетным автомобилям.

Многие удивятся, но, например, за 5 лет и 100 тысяч км пробега автомобиля В-класса условной ценой 1 млн рублей стоимость владения сравняется по величине со стоимостью нового автомобиля. При этом в структуре стоимости владения на первом месте будет находиться потеря стоимости (порядка 35-38 %). На страховки КАСКО+ОСАГО уйдет примерно 25-30%, на топливо - 25-30%. На все остальное (техобслуживание, шины, налоги) - не более 10%. При этом чем дороже автомобиль, тем выше доля затрат в стоимости владения будет приходиться на потерю стоимости. При покупке мы обычно не обращаем внимание на этот показатель, но вот при продаже автомобиля он может вас порадовать, а может и огорчить.

Очередное оглашение моделей-победителей, которые с возрастом лучше других сохраняют свою стоимость, состоится уже 4 февраля на ежегодном вручении Премии АВТОСТАТ - «Residual Value-2021». Эксперты агентства «АВТОСТАТ» ведут свои исследования по остаточной стоимости с 2011 года, в 2015-ом - учредили Премию. Сегодня глубина их оценки позволяет охватить 2072 модификации (с учетом типа кузова, объема двигателя, типа трансмиссии) почти 50 брендов легковых автомобилей.

Вместе со своим генеральным информационным партнером Авто Mail.ru агентство «АВТОСТАТ» приглашает всех желающих на оглашение результатов Премии по итогам 2020 года. Регистрация на мероприятие - бесплатно здесь.

С полным списком мероприятий АВТОСТАТ в 2021 году можно ознакомиться здесь.