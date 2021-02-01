Honda показала первые изображения нового HR-V

Компания Honda анонсировала дебют кроссовера HR-V нового поколения, который состоится 18 февраля 2021 года. С целью подогреть интерес к новинке, японская марка опубликовала тизеры и раскрыла некоторую информацию о силовой установке.

Как пишет портал Motor.ru, на опубликованной «Хондой» фотографии видна задняя часть новинки с сильно заваленной задней стойкой. Спойлер над задним стеклом решили сохранить, но антенна-«плавник» с крыши исчезла. Среди других отличий – зауженные фонари, изогнутая дверь багажника и лючок бензобака, сменивший форму с круглой на прямоугольную.

Honda также поделилась информацией о двигателе HR-V, но пока без подробностей. Кроссовер следующей генерации укомплектуют гибридной установкой e:HEV с двумя электромоторами, которую также применяют на хэтчбеке Honda Jazz и кроссовере CR-V. Варианта без электрической надстройки модель не получит.

Как отмечается, HR-V станет очередным шагом Honda в реализации стратегии электрификации под названием Electric Vision, в рамках которой японская компания планирует подключить к розетке все европейские модели уже к 2022 году. Таким образом Honda готовится к грядущим запретам на продажу бензиновых и дизельных машин в Великобритании, Германии, Ирландии и Нидерландах. Сообщалось, что поставки автомобилей Honda на «тяжелом» топливе британским дилерам прекратились еще осенью минувшего года.

Honda HR-V сменит поколение впервые за шесть лет: модель второй генерации встала на конвейер в 2015 году и пережила обновление в 2019-м. В Европе субкомпактный кроссовер оснащали «атмосферником» 1.5 на 130 л.с., турбомотором такого же объема мощностью 182 л.с., а также 120-сильным дизелем i-DTEC 1.6.

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