Nissan подвел итоги продаж в России за 2020 год

Российские дилеры Nissan в 2020 году реализовали 56352 автомобиля – на 13% меньше, чем годом ранее. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,5% против 3,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в прошлом году стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи составили 22110 единиц (-12%). Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 20237 реализованных машин (-3,2%). Замыкает тройку лидеров в линейке Nissan кроссовер Terrano, на котором остановили свой выбор 11178 покупателей (-11%). Продажи флагманского кроссовера Murano составили 2815 экземпляров, что на 16% ниже результата годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае прошлого года компания Nissan объявила о намерении реструктурировать бизнес в России и полностью обновить модельную линейку в ближайшие четыре года. Основное внимание будет уделено обновлению моделей в сегментах B-SUV, C-SUV и D-SUV. На рынок будут выведены новые модели, а также обновленные варианты уже представленных в российской линейке Nissan кроссоверов и внедорожников Qashqai, X-Trail и Murano. Главной движущей силой для реализации будущего плана станут производственные мощности и Исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге, которые позволяют выпускать автомобили, полностью соответствующие предпочтениям российских покупателей. Кроме того, впервые Nissan представит на российском рынке свою новинку в сегменте электромобилей – новый электрический купе-кроссовер Nissan Ariya.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Nissan