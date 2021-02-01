BMW вновь повысит цены на автомобили в России

Компания BMW Group Россия объявила о повышении цен на автомобили, произведенные с 1 марта 2021 года. Среднее повышение составит 3,8%, сообщает пресс-служба баварской марки. При этом изменение цен не коснется подтвержденных клиентских заказов. Вместе с тем повышение не затронуло купе и кабриолеты BMW 8 серии, а также BMW 8 серии Gran Coupe – цены на эти модели сохраняются на прежнем уровне. Напомним, в прошлый раз компания BMW Group Россия повысила цены на автомобили, произведенные с 1 января 2021 года, в среднем на 4,5%.

Так, цены на самую доступную модель BMW на российском рынке BMW 2 серии Gran Coupe с 1 марта 2021 года будут начинаться от 2 млн 390 тыс. рублей. BMW 3 серии после повышения цен будет стоить от 2 млн 910 тыс. рублей, а стоимость BMW 4 серии Coupe составляет от 3 млн 560 тыс. рублей. Седан 5 Series можно будет приобрести по цене от 4 млн 020 тыс. рублей. Цены на BMW 6 серии GT начинаются с 4 млн 960 тыс. рублей. А премиум-седан BMW 7 будет доступен от 6 млн 830 тыс. рублей.

Вырастут цены и на вседорожные модели BMW. Так, базовый X1 будет стоить от 2 млн 440 тыс. рублей, модель X2 оценили минимум в 2 млн 590 тыс. рублей, а кроссовер BMW X3 можно будет приобрести по цене от 4 млн 170 тысяч рублей. Новая начальная цена BMW X4 составит 4 млн 490 тыс. рублей. Модели X5 и X6 будут стоить от 5 млн 680 тысяч и 6 млн 650 тыс. рублей соответственно. Стоимость BMW X7 будет начинаться от 7 млн 400 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года российские дилеры BMW реализовали 42721 автомобиль, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате баварская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России.

Ранее компания BMW представила новую специальную версию BMW M5 CS, которая получила статус флагманской модели BMW M и линейки ультраспортивных версий CS. Стоимость новинки составляет 14 млн рублей. Первые автомобили BMW M5 CS появятся в России весной 2021 года.

Кроме того, весной у российских дилеров ожидается новый BMW M4 в заднеприводной версии, а в июле в продажу поступят полноприводные М3 и М4. Также в наступившем году будет раскрыта полная информация о модели BMW iX, однако до нашей страны новинка может добраться уже в 2022 году.

Посмотреть и сравнить актуальные цены и комплектации на новые автомобили BMW, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».