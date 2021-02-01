Ставки утильсбора на автомобили будут повышены на 25%

Ставки утилизационного сбора на легковые автомобили и грузовики в РФ планируется повысить на 25% в текущем квартале, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее Минпромторг разработал проект постановления правительства, согласно которому базовая ставка на легковые машины вырастет с 20 тыс. до 25 тыс. рублей, тяжелых грузовиков и прицепов - со 150 тыс. до 187,5 тыс. рублей, пишет агентство "ТАСС". В ведомстве рассчитывают, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как будет компенсировано пропорциональным ростом господдержки отраслевых программ стимулирования спроса. Как говорилось в пояснительной записке к проекту, ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, составит не более 4,5 тыс. рублей в отношении новых автомобилей и не более 6,5 тыс. рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении.

Крупнейшие российские автопроизводители, в числе которых АВТОВАЗ, КАМАЗ и "Группа ГАЗ", ранее поддержали повышение ставок утилизационного сбора в качестве меры, которая позволит увеличить объем финансирования программ стимулирования спроса на автомобили российского производства. Речь в первую очередь идет о дополнительном финансировании госпрограмм льготного автокредитования и лизинга, на которые в 2021 году выделено 12,7 млрд рублей. Автоконцерны считают, что источником их допфинансирования могли бы служить средства, вырученные с повышенной ставки утилизационного сбора.

Ранее в ассоциации "Объединение автопроизводителей России" сообщили о рисках роста цен на автомобили российского производства на 3-8% в первом квартале 2021 года (связано с резким удорожанием цен на металлопродукцию). По мнению ассоциации, нивелировать проблему можно с помощью увеличения финансирования программ льготного автокредитования и лизинга.

Напомним, в последний раз ставки утилизационного сбора индексировались 1 января 2020 года. Для машин с объемом двигателя до 1 л они выросли на 46,1%, с объемом двигателя от 1 до 2 л - на 112,4%, с двигателем от 3,5 л - на 145%, а для транспортных средств массой от 12 т до 20 т - на 18,6%.

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