С 1 февраля вступили в силу два изменения для автомобилистов

В России с 1 февраля вступили в силу два изменения, которые касаются автомобилистов. Как пишет портал Autonews.ru, теперь водители не могут получить разрешение на тюнинг автомобиля, если в специальном реестре отсутствует заключение испытательного центра и протокол проверки. При этом дистанционный осмотр машины запрещен. Полученную справку из лаборатории, паспорт и заявление водитель должен представить Госавтоинспекции и получить разрешение на внесение изменений в конструкцию машин. После необходимых работ автомобиль снова необходимо предоставить на осмотр в ГИБДД.

Кроме того, водители большегрузов с 1 февраля начали больше платить за проезд по федеральным трассам. С 1 февраля за каждый километр водители начали платить по 2,34 рубля. Ранее – по 2,2 рубля.

Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", по состоянию на 1 июля 2020 года парк легковых автомобилей на территории Российской Федерации составил 44,6 млн единиц. При этом средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет порядка 14 лет. Как отмечают эксперты, у иномарок данный показатель ниже – 11,6 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет. Среди машин иностранных брендов самый «молодой» парк имеют китайские (8 лет), чуть выше он у корейских автомобилей (8,2 года). Средний возраст машин европейских брендов составляет уже 11 лет. У американских машин этот показатель еще больше – около 12 лет. Самые же возрастные среди иномарок – японские, результат которых достигает 14 лет.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look