Какие LCV покупали юрлица в 2020 году: ТОП-5 марок и моделей

За 2020 год объем покупок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) юридическими лицами в РФ составил 72,5 тыс. единиц, что составляет 69% от общего количества. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» при подготовке форума «ForAuto-2021», который пройдет 17 февраля. Помимо ситуации на рынке новых легковых автомобилей, здесь будут рассмотрены основные тренды и в сегменте LCV. Также на форуме будут озвучены тенденции дальнейшего развития этого рынка в 2021 году.

Если подводить итоги минувшего года, то чаще всего корпоративные клиенты приобретали легкую коммерческую технику GAZ (31,2 тыс. шт.), на долю которой пришлось 43%. На второй строчке расположился другой отечественный производитель – УАЗ, с результатом в 11,4 тыс. машин. Среди иномарок юрлица в 2020 году предпочитали приобретать LCV американского бренда Ford (11,1 тыс. шт.). Кроме них, в пятерку самых популярных у корпоративных клиентов марок попали LADA (8,9 тыс. шт.) и Volkswagen (2,2 тыс. шт.).

Имея достаточно большой выбор среди легких коммерческих автомобилей (более 60 моделей на рынке), компании и организации чаще других делали его в пользу GAZ Gazelle Next. Так, юрлица в прошлом году приобрели 17,4 тыс. экземпляров этой модели, что соответствует 24% от общего объема – то есть, это практически каждая четвертая покупка. Второе место здесь занимает Ford Transit 11 тыс. шт.), на третьем – фургон LADA Largus VU (8 тыс. шт.). В ТОП-5 также вошли GAZ 3302 и УАЗ 3909 (по 6,3 тыс. шт. у каждой модели).

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