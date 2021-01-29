Mitsubishi завершает продажи Outlander GT в России

Компания «ММС Рус» объявила о скором прекращении продаж версии Outlander GT с двигателем 3.0 л. MIVEC. Последняя партия «заряженной» версии Outlander уже поступила в дилерские центры Mitsubishi, сообщает пресс-служба японской марки. Стоимость модели составляет 2 млн 689 тыс. рублей.

Напомним, история комплектации Outlander с шестицилиндровым V-образным бензиновым двигателем объемом 3.0 литра и мощностью 220 л.с. началась в 2006 году. В 2013-м ее дополнили фирменной системой S-AWC, и она начала называться Outlander Sport, а в 2017-м получила статус отдельной версии и получила название Outlander GT. Сборка этой версии осуществлялась на производственной линии Mitsubishi в Калуге. За это время было продано 24962 автомобилей, что составляет порядка 10% от числа всех проданных Outlander за этот период.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», весной 2021 года на российском рынке появится обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого будет налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Кроме того, в апреле у дилеров появится рестайлинговый кроссовер Eclipse Cross.

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