Более 80 тысяч внедорожников Lexus LX 570 и Toyota LC 200 попали под отзыв в России

Компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 82405 внедорожников Lexus LX 570 и Toyota LC 200, реализованных с 31 января 2013 года по настоящее время. Причина отзыва: автомобили оборудованы форсунками омывателя лобового стекла с нагревателем для предотвращения замерзания жидкости омывателя, находящейся внутри, и из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, со временем существует вероятность образования трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена замена форсунок омывателя лобового стекла на модернизированные. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как отмечают в «Тойота Мотор», специальные сервисные кампании или отзыв автомобилей являются стандартной мировой практикой для автопроизводителей по обеспечению безопасности водителей и пассажиров. Такие кампании носят превентивный характер и призваны предотвратить потенциально возможную некорректную работу отдельных элементов автомобиля. Если существует вероятность отклонений от технического регламента, в официальном дилерском центре бесплатно диагностируют и заменяют такие узлы. Забота о безопасности и качестве своих продуктов независимо от года выпуска является признаком ответственности компании Toyota и заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами.

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