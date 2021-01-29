Рынок электромобилей с пробегом в 2020 году увеличился на 60%

За весь прошлый год жителями нашей страны было куплено 5273 подержанных электрокара. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», данный результат на 60% больше, чем в 2019 году (3303 шт.). А вот сколько всего электромобилей насчитывается в России на начало нынешнего года, можно узнать, посетив пресс-конференцию «Ключевые цифры авторынка – 2020» (подробности и регистрация – по ссылке).

Самым популярным электромобилем с пробегом остается Nissan Leaf. Так, в 2020 году эта модель была приобретена в количестве 4882 б/у экземпляров, что составляет 93% от общего объема. В свою очередь, объемы покупок остальных электрокаров на вторичном рынке исчисляются гораздо меньшими показателями: Mitsubishi I-MiEV (109 шт.), Tesla Model S (100 шт.), Tesla Model X (45 шт.), BMW i3 (42 шт.), Jaguar I-Pace (41 шт.), Tesla Model 3 (15 шт.), Hyundai Ioniq (14 шт.), LADA Ellada (12 шт.), Renault Twizy (11 шт.), Chevrolet Bolt (2 шт.).

Что касается географии, то самым крупным вторичным рынком электрокаров обладает Иркутская область. В минувшем году обладателями таких транспортных средств стали 612 местных жителей. В Приморском крае электромобили с пробегом приобрели 569 человек. Третьим по величине рынком для таких машин стал Краснодарский край (356 шт.). Далее следуют Хабаровский край (314 шт.) и Новосибирская область (250 шт.).

Москва в этом рейтинге лишь на шестом месте (219 шт.), Подмосковье – на седьмом (175 шт.). В ТОП-10 здесь также вошли: Амурская область (172 шт.), Красноярский край (153 шт.) и Сахалинская область (117 шт.). Кроме них, отметку в сотню купленных б/у электрокаров преодолели еще Свердловская область, Тюменская область и Санкт-Петербург.

Быстро узнать актуальную рыночную стоимость электромобиля (и не только) с пробегом – с помощью калькулятора «Оценить авто».