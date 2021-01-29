Компания VinFast представила три электрических кроссовера

Вьетнамская компания VinFast заявила о себе в 2018 году, и сейчас ее модельный ряд состоит из трех моделей. Это хэтчбек VinFast Fadil (копия пятидверки Opel Karl Rocks), седан VinFast Lux A2.0 на базе BMW пятой серии предыдущего поколения, а также кроссовер VinFast Lux SA2.0 (и его топ-версия VinFast President) на основе BMW X5 серии F15. Следующим шагом должна стать электрификация: представлены сразу три батарейных паркетника, которым положены индексы нового формата: VF31, VF32 и VF33. И на этот раз, похоже, обошлось без покупки лицензий на платформы и агрегаты других компаний, пишет издание «Авторевю».

Младшая модель VinFast VF31 насчитывает 4300 мм в длину, а ее колесная база – 2611 мм. Пятидверка будет доступна только с одним электромотором, который выдает 116 л.с. и 190 Нм, и тяговой батареей емкостью 42 кВт/ч. Полного заряда должно хватить на 300 км (цикл измерений не указан). Список оснащения включает обогрев руля и сидений (креслам также положена вентиляция), десятидюймовый вертикальный экран мультимедийки (за доплату будет предложен более крупный дисплей диагональю 12,8 дюйма), климат-контроль с системой очистки воздуха.

Длина кроссовера VinFast VF32 составляет 4750 мм, колесная база – 2950 мм. Для него предложены два варианта силовых установок. Базовая версия оснащена одним электромотором (204 л.с., 320 Нм) и аккумулятором емкостью 90 кВт/ч, который обещает 504 км пробега без подзарядки. Двухмоторная полноприводная модификация выдает ровно вдвое больше (408 л.с., 640 Нм), однако ее дальность хода наверняка окажется чуть более скромной. Вдобавок VinFast VF32 можно будет заказать и с обычным бензиновым двухлитровым турбомотором (189 л.с., 280 Нм) без какой-либо электрической надстройки. В салоне, помимо предложенных для младшей модели опций, есть медиасистема с экраном диагональю 15,4 дюйма и контурная подсветка с возможностью выбора цвета.

Флагманский кроссовер VinFast VF33 – это длина 5120 мм и колесная база 3150 мм. Он оснащен той же электросистемой с двумя электромоторами (408 л.с.), что и VF32, однако для него подготовлена более крупная тяговая батарея емкостью 106 кВт/ч, заряда которой должно хватить на 550 км. В качестве альтернативы будет предложена бензиновая турбочетверка 2.0 (228 л.с., 350 Нм). Список оснащения включает медиасистему с дисплеем на 15,4 дюйма, матричные светодиодные фары и панорамную крышу с защитой от ультрафиолета.

Для всех трех машин за доплату будет предложен автопилот третьего уровня. В его распоряжении есть лидар, 19 датчиков и 14 камер, а за обработку информации отвечает чип Orion-X. Более того, разработчики обещают добавить и некоторый функционал автопилота четвертого уровня.

По плану электрический VinFast VF31 выйдет на рынок Вьетнама в ноябре 2021 года, а старшие модели VF32 и VF33 придется подождать до февраля 2022-го. Зато уже в июне 2022 года вьетнамцы планируют начать поставки своих кроссоверов на экспорт в США, Канаду и Европу. Кстати, ранее компания VinFast планировала начать продажи своих автомобилей на российском рынке, однако дальше намерений дело не пошло.

Какие модели точно появятся на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».