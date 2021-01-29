О чем будут говорить эксперты на ForAuto-2021?

Состояние российской экономики и влияние пандемии привели к тому, что в 2020 году авторынок в нашей стране упал на 9%. А каким будет 2021 год? Какие факторы, кроме ковид-19, будут влиять на продажи автомобилей? На какие аргументы рассчитывать производителям и дистрибьюторам? В автобизнесе многое изменилось за год. Неизменным осталось то, что по традиции в начале года участники рынка собираются вместе, чтобы выстроить консолидированный прогноз на ближайший год, а также узнать прогноз экспертов, построенный в том числе и с помощью математического моделирования.

17 февраля - Форум «ForAuto-2021. Итоги и прогнозы авторынка». Традиционно организатор мероприятия - аналитическое агентство «АВТОСТАТ» - выставляет мощный информационный блок аналитики по итогам и тенденциям авторынка легковых и легких коммерческих автомобилей, как новых, так и с пробегом. Сергей Целиков, Сергей Удалов, Виктор Пушкарев, Данил Пивоваров, обобщив имеющиеся в агентстве цифры и факты, конечно же, будут говорить об уроках 2020-ого, а также о прогнозах, представив несколько сценариев дальнейшего развития событий. Онлайн изменил формат традиционных встреч, многие устали «от удаленки», но вместе с тем онлайн дал и новые возможности: есть возможность привлечь больше ярких интересных докладчиков, расширить аудиторию, взглянуть на привычные проблемы под другим углом зрения.

О ситуации в дилерской среде и основных трендах, четко проявившихся в 2020 году, а также о планах по развитию дилерского сообщества - расскажет президент РОАД Вячеслав Зубарев. Напомним, за год в нашей стране стало на 160 автодилеров, или на 5%, меньше. А за шесть последних лет - на 15%. При этом ситуация с дилерскими сетями у разных производителей отличается, и кто-то продолжает развиваться, несмотря на трудности.

Необыкновенно интересным на форуме будет в этом году финансовый блок. Банковская система - кровеносная система экономики любой страны. Она должна работать эффективно, только в этом случае кредитные и лизинговые программы, продуманные автопроизводителями, смогут приносить отдачу. Что происходит сегодня в финансовой системе российского автобизнеса? Как работать дальше кредитным и лизинговым учреждениям в закредитованных регионах? Консолидированный портрет заемщика обещает нарисовать Владимир Шикин (НБКИ), он же расскажет о ситуации в регионах.

Планы игроков на 2021 год - еще один очень интересный блок программы Форума. Не так-то просто дистрибьюторам и дилерам в текущих условиях с нестабильной экономикой и при продолжающейся пандемии оценивать возможности для развития своего бизнеса. Однако, пережив весенний локдаун, многие из них сумели открыть «второе дыхание», обнаружить скрытые резервы и найти точки роста бизнеса.

Завершит форум дискуссия «2021: рост, падение или стагнация?». В спорах рождается истина. Оценить риски, подсказать участникам рынка дополнительные возможности для развития или достижения стабильности - вот ее основная задача.

Регистрация на Форум здесь: https://forauto.autostat.ru/