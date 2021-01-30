Volkswagen подвел итоги продаж в России за 2020 год

Российские дилеры Volkswagen в 2020 году реализовали 100171 легковой автомобиль – на 4% меньше, чем годом ранее. В результате Volkswagen занял пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,6% против 5,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается модель Polo – на ней в прошлом году остановили свой выбор 58455 покупателей (+4,2%). Стоит отметить, что в июне в продажу поступил Polo нового поколения, который представлен теперь в кузове «лифтбек». На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 32982 реализованных автомобиля (-11,4%), при этом в декабря у дилеров появилась рестайлинговая версия этой модели.

Стоит отметить, что в феврале прошлого года на российский рынок вышел обновленный седан Passat восьмого поколения, в мае в продажу поступил седан Jetta седьмого поколения, а в июне в нашу страну была поставлена ограниченная партия лифтбеков Arteon, которая к концу года была полностью распродана.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», весной 2021 года в России начнутся продажи обновленного внедорожника Volkswagen Teramont. Также в этом году на российском рынке будет представлен хэтчбек Golf восьмого поколения.

Какие еще модели появятся на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Volkswagen