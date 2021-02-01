Renault назвала самые популярные автомобили среди корпоративных клиентов

Корпоративные продажи Renault в 2020 году составили 22668 автомобилей, что соответствует уровню предыдущего года. В результате доля корпоративных сделок в 2020 году увеличилась на 2.1 п.п. и составила 17,7% в общем объеме реализации марки в России. В целом в рамках сотрудничества с основными агрегаторами такси и компаниями, предоставляющими услуги каршеринга продано более 7 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба французской марки. Наибольшим спросом среди корпоративных клиентов пользовались модели Logan, Duster и Arkana.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году российские дилеры Renault реализовали 128408 автомобилей – на 11% меньше по сравнению с предыдущим годом. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8%, согласно данным АЕБ.

Какие еще модели Renault и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Renault