Испанский авторынок в 2020 году сократился на треть

Испанский авторынок в 2020 году снизился на 32,3% и составил 851211 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), продажи новых машин опустились ниже 1-миллионной отметки впервые с 2014 года, что обусловлено социально-экономическим кризисом в стране из-за пандемии коронавируса. В наступившем году авторынок, как ожидается, также не сможет достигнуть уровня в 1 млн реализованных машин в связи с завершением программы обновления автопарка и повышением налогов на регистрацию транспортных средств с 2021 года.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в прошлом году стал местный SEAT, реализовавший 68721 автомобиль (-38,6%). На втором месте идет Volkswagen, который снизил продажи на 29,2% до 66817 единиц. Третью строчку занимает Peugeot, чей результат составил 65697 машин (-32,9%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (57580 шт., -19,7%) и Renault (56138 шт., -35%).

Автомобили этих и других марок можно найти в российских автосалонах проверенных дилеров.