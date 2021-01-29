Представлена юбилейная спецверсия Jeep Wrangler, которая появится в России

Марка Jeep представила специальные версии моделей внедорожников Renegade и Wrangler, кроссовера Compass и пикапа Gladiator, выпущенные в честь 80-летия бренда. Юбилейная серия Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition в ближайшее время станет доступна для заказа у российских дилеров, а в шоу-румах такие автомобили появятся во втором квартале 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Jeep, внешний вид Wrangler 80th Anniversary Edition отличают измененная решетка радиатора, окантовка фар и противотуманных фар с металлизированным лакокрасочным покрытием серого цвета Neutral Grey Metallic, а также 18-дюймовые двухцветные легкосплавные колесные диски (с акцентирующими элементами темно-серого цвета Granite Crystal). Светодиодные фары, окрашенный в цвет кузова, жесткий верх и эмблема 80th Anniversary, подчеркивают эксклюзивность этой юбилейной версии.

В салоне установлены сиденья, обтянутые черной кожей и украшенные прострочкой и эмблемой 80th Anniversary. Передняя панель также обтянута кожей, а под ногами располагаются специальные черные коврики. В стандартную комплектацию входят мультимедийная система Uconnec 8.4 NAV с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем, системы Apple CarPlay и Android Auto для интеграции смартфона, 7-дюймовый дисплей TFT и аудиосистема Alpine с 9 динамиками и сабвуфером мощностью 552 Вт.

Из систем безопасности в стандартную комплектацию входят система контроля слепых зон с функцией определения поперечного движения транспортных средств сзади, камера заднего вида, передние и задние парковочные датчики, система бесключевого доступа Enter 'N Go и зеркала заднего вида с электроприводной регулировкой.

Для Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition предусмотрены 4-цилиндровый 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель (272 л.с. и 400 Нм) и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. На европейском рынке будет также доступна версия 4xe с продвинутой гибридной системой Jeep с возможностью зарядки аккумуляторной батареей от сети. Максимальная общая мощность силовой передачи составляет 380 л.с. К конструктивным особенностям модели относятся два мотор-генератора, высоковольтная аккумуляторная батарея, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонагнетателем и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач TorqueFlite. Запас хода в электроприводном режиме составляет до 50 км.

По итогам 2020 года российские дилеры Jeep реализовали 1549 внедорожников, что на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом. В настоящее время модельный ряд Jeep в России состоит из четырех моделей – Renegade, Compass, Grand Cherokee и Wrangler.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в четвертом квартале 2021 года на российском рынке будут представлены абсолютно новое поколение Jeep Grand Cherokee, а также обновленный Jeep Compass (глубокая модернизация экстерьера/интерьера и новые моторы).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».