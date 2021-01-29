Российский рынок LCV в 2020 году занял шестое место в Европе

Российский рынок LCV, который в прошлом году показал падение, тем не менее остался на шестом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом году снизились на 18% до 1 млн 793 тыс. 353 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн остается Франция, где этот сегмент составил 401154 автомобиля (-16,1%). Второе место занимает Великобритания с показателем 292657 проданных машин (-20%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 267832 штуки (-12,2%). Далее идет Италия, где было реализовано 159709 легких коммерческих автомобилей (-15%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Испания, чей результат составил 158198 машин (-26,5%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна сохраняет шестое место в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за 2020 год составили 104311 единиц (-7%).

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