Компания Renault представила новый бюджетный кроссовер Kiger, который расположился в линейке французской марки между моделями Kwid и Duster. Новинка дебютировала в Индии, однако впоследствии она может добраться до других стран.

Как пишет портал Autonews.ru, длина кроссовера Renault Kiger составила 3991 мм. Этот сегмент на данный момент является самым популярным в Индии, так как на автомобили не длиннее 4 м там действует пониженный транспортный налог. Дорожный просвет новинки, построенной на платформе Nissan Magnite, составил 205 мм.

Серийный кроссовер Renault Kiger выполнен в духе одноименного концепт-кара, представленного в конце прошлого года. Отличительной чертой автомобиля стала узкая светодиодная фронтальная оптика, а также C-образные фонари, выполненные в стиле европейского Captur. Машину можно заказать с двухцветным кузовом, например, с контрастной крышей черного цвета.

Базовую версию модели оснастили 1,0-литровым атмосферным двигателем, развивающим 72 л.с. и 96 Нм крутящего момента. Мотор работает с 5-ступенчатой роботизированной коробкой передач со спортивным режимом.

Кроме того, кроссовер предложат с 1,0-литровым турбированным агрегатом, выдающим 100 л.с. и 160 Нм. Этот мотор сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или с вариатором. Автомобиль доступен только с приводом на передние колеса.

Цены на Renault Kiger пока не объявлены. Предположительно стоимость новинки будет начинаться от 600 тыс. индийских рупий (порядка 630 тыс. рублей).

А какие модели Renault и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Renault