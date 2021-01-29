Рынок новых мотоциклов в 2020 году вырос на 25%

По итогам 2020 года россияне купили 16,4 тыс. новых мотоциклов, что на 25% выше результата годичной давности. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки пресс-конференции «Ключевые цифры авторынка – 2020», отмечая, что рынок мотоциклов в РФ растет уже третий год подряд.

Наибольшие предпочтения жители нашей страны отдают мототехнике китайских брендов, доля которой превышает 35%. Практически равные показатели в этом плане имеют японские и немецкие марки (14% и 13,6% соответственно). Немного отстает от них техника из Индии (11,6%), а замыкает ТОП-5 продукция американских брендов с долей 7,6%.

Интересно, что в марочном рейтинге на этом рынке сменился лидер. Если прежде его возглавлял BMW, то в 2020 году наибольшие предпочтения жители нашей страны отдали мототехнике Racer. Так, за прошлый год они приобрели 2354 таких мотоцикла, что на 46% превышает показатель 2019 года. В свою очередь, BMW с результатом 2217 единиц опустился на вторую позицию. Кроме этого, немецкий бренд единственным среди лидеров продемонстрировал рыночное падение (-2%). На третьем месте оказался индийский Bajaj (1898 шт.; +31%). В пятерку лидеров здесь также попали Motoland (1551 шт.; +73%) и Harley-Davidson (1153 шт.; +19%).

Помимо мотоциклов, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. А самая интересная и актуальная информация по нему будет озвучена в ходе пресс-конференции «Ключевые цифры авторынка – 2020», которую аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет специально для представителей СМИ в онлайн-режиме 4 февраля 2021 года, в 15-00 (по московскому времени).

Участие в пресс-конференции – бесплатное. Зарегистрироваться – по ссылке.