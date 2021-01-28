Российский рынок новых электромобилей в 2020 году вырос в 2 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года россияне приобрели 687 новых электромобилей. Это на 95% больше, чем в 2019 году (353 шт.). Отметим, что лидирует в данном сегменте модель Nissan Leaf с результатом 144 экземпляра (на 10% больше, чем в 2019 году).

На втором месте – новичок рынка, кроссовер Audi E-Tron, продажи которого в нашей стране начались в июле. Однако он сразу взял хороший старт: за полгода был куплен в количестве 134 штук и выбрался в модельном рейтинге сразу на 2-е место. На третьей позиции – Tesla Model 3 (110 шт.), объем рынка которой за год вырос в 5 раз.

Показатели других электромобилей – менее 100 купленных экземпляров: Porsche Taycan (91 шт.), Tesla Model X (81 шт.), Jaguar I-Pace (72 шт.) Tesla Model S (25 шт.), Hyundai Ioniq (7 шт.), Hyundai Kona (5 шт.), Tesla Model Y (5 шт.), JAC iEV7S (3 шт.), Mercedes-Benz EQC (3 шт.), Peugeot Ion (3 шт.), Renault Twizy (3 шт.), Chevrolet Bolt (1 шт.).

Нельзя не отметить, что за год выбор электрокаров в нашей стране стал более разнообразным. Для сравнения: в 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь 8 моделей, а по итогам 2020-го – уже 15. А учитывая прозвучавшие заявления автопроизводителей по планам на 2021 год, можно предположить, что к концу нынешнего года эта линейка может стать еще более широкой.

В региональном рейтинге рынка новых электрокаров первенствует Москва: в столице за 2020 год этот показатель составил 240 единиц. На второй позиции находится Санкт-Петербург (69 шт.), на третьей – Московская область (60 шт.). Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край (36 шт.). Далее следуют Приморский край (31 шт.), Свердловская область (21 шт.), Новосибирская область (20 шт.). Кроме того, еще в 4 субъектах РФ было куплено более 10 таких транспортных средств: Пермский край, Иркутская, Тюменская и Челябинская области. В остальных регионах страны эти показатели меньше.

Какие еще электромобили (и не только) могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».